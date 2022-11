Schüsse mit Luftdruckwaffe auf Flüchtlingsheim: Festnahme

Nach Schüssen aus einer Luftdruckwaffe auf eine Unterkunft für ukrainische Flüchtlinge in Sehnde bei Hannover gilt ein 34 Jahre alter Mann als tatverdächtig. Wie die Polizeidirektion Hannover am Montagabend mitteilte, kam es bereits am 28. Oktober zu dem Vorfall, der erst vier Tage später angezeigt wurde. Zwei Jungen im Alter von 12 und 14 Jahren hatten demzufolge von einer Außentreppe aus beobachtet, wie gegen 20.30 Uhr ein Mann von der Grundstücksgrenze aus mit einer Waffe geschossen hatte. Die beiden Jungen wurden weder getroffen noch verletzt.