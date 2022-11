Als einer der ersten: Weihnachtsmarkt in Göttingen im Aufbau

Als einer der ersten in Niedersachsen hat der Weihnachtsmarkt in Göttingen mit dem Aufbau begonnen. Auf dem Marktplatz in der Innenstadt wurden erste Bauteile für Buden und Cafés aufgestellt, wie ein Sprecher des Weihnachtsmarktvereins am Montag mitteilte. Auch der Weihnachtsbaum soll zum Wochenbeginn aufgestellt werden.

Die Weihnachtsmärkte stehen in diesem Jahr im Zeichen der Energiekrise und steigender Preise. Viele Städte wollen deswegen die Weihnachtsbeleuchtung einschränken. Auch die Stadt Göttingen hatte bereits angekündigt, die Beleuchtung der Innenstadt weniger lange strahlen zu lassen.

Der Markt in Göttingen soll am 21. November eröffnet werden. Laut einem Sprecher der Stadtverwaltung gehe der Aufbau nun etappenweise voran. Traditionell öffnen Weihnachtsmärkte in Deutschland in der Woche nach Totensonntag, der in diesem Jahr auf den 20. November fällt. Immer häufiger starten Märkte aber auch eher. In Duisburg etwa wird am 10. November der Weihnachtsmarkt eröffnet. Kleinere Märkte etwa in Frankfurt, Berlin oder Hamburg öffneten bereits im Oktober oder Anfang November.

