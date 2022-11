Geldautomat im Kreis Vechta gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten in Steinfeld (Landkreis Vechta) gesprengt. Die Explosion beschädigte das Bankgebäude, in dem der Automat stand, schwer, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten gehen nach ersten Erkenntnissen von drei Tätern aus, die mit einem dunklen Auto in Richtung der Autobahn 1 geflüchtet seien.

Verletzt worden sei bei der Sprengung in der Nacht zum Montag niemand. Das Technische Hilfswerk sollte am Vormittag die Statik des Gebäudes überprüfen. Ob Bargeld gestohlen wurde, war zunächst unklar.

Niedersachsens designierte Justizministerin Kathrin Wahlmann (SPD) hatte am Montag in einem Zeitungsinterview gefordert, dass Banken ihre Geldautomaten besser schützen. In Niedersachsen kam es in den vergangenen Monaten immer wieder zu Sprengungen von Geldautomaten.

