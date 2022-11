Der VfL Osnabrück hat im Abstiegskampf der 3. Fußball-Liga eine bittere Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Tobias Schweinsteiger verlor am Sonntag mit 3:4 (2:3) beim Tabellen-17. FSV Zwickau und verpasste damit einen großen Schritt in der unteren Tabellenhälfte. Denn mit einem weiteren Sieg nach dem 3:2 gegen Halle hätte der VfL vom 15. auf den 12. Tabellenplatz vorrücken können.

3. Liga 3:4 in Zwickau: VfL Osnabrück verliert gegen Club-Legende

Die Treffer der Osnabrücker erzielten Marc Heider (30. Minute), Ba-Muaka Simakala (43.) und Erik Engelhardt (63.). Der VfL kam dabei nach einem 0:2-Rückstand zwischenzeitlich noch einmal zurück.

Johan Gomez (8.) hatte den FSV in der Anfangsphase per Foulelfmeter in Führung gebracht. Osnabrücks Torhüter Daniel Adamczyk hatte den US-Amerikaner zuvor gefoult. Erneut Gomez (19.), ein Eigentor durch Heider (45.+1) und Patrick Göbel (53.) sorgten für die Treffer der Sachsen. Die Zwickauer werden seit 2018 von der Osnabrücker Vereinslegende Joe Enochs trainiert, der zwischen 1996 und 2015 als Spieler, Jugend- und Cheftrainer für den VfL tätig war.

