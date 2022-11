20-Jähriger Ninja löst Polizeieinsatz aus

An einer Raststätte in Langwedel (Landkreis Verden) löste ein als Ninja verkleideter 20-Jähriger einen Polizeieinsatz aus. Mit Judoanzug und Sturmmütze bekleidet wollte er am Sonntag einen Kaffee kaufen, teilte die Polizei mit. Den Beamten erzählte der 20-Jährige er sei schon seit Jahren ein Ninja. Bei der Kontrolle des Autos fand die Polizei ein scharfes Samuraischwert und bearbeitete Autokennzeichen. Das Schwert beschlagnahmten die Beamten. Es wird wegen Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.