Auseinandersetzung zwischen Polizei und 70 Menschen

Vor einem Club in der Oldenburger Innenstadt ist es zu einer Auseinandersetzung zwischen der Polizei und etwa 70 Menschen gekommen, die dort den Auftritt eines Rappers sehen wollten. Die Polizei schritt ein, weil der Betreiber keine Genehmigung für den Betrieb einer Disko hat, aber dennoch Eintrittskarten für den Auftritt des Berliner Rappers verkaufte. Wie die Beamten am Sonntag mitteilten, warteten vor dem Club etwa 100 Menschen, an die die Polizei Platzverweise erteilte. Etwa 70 Leute fingen daraufhin an, Flaschen und Steine auf die Polizisten zu werfen. Erst mit Verstärkung konnte die Situation aufgelöst werden. Die Polizei ermittelt nun wegen Landfriedensbruch und tätlichen Angriffs gegen Polizeibeamte.