Ex-Biathlet: Wald im Harz leider in einem traurigem Zustand

Ex-Biathlet Arnd Peiffer blickt besorgt auf die Natur und den Wald in seiner Heimatregion im Harz. „Er ist leider in einem traurigem Zustand“, sagte der 35-Jährige im Interview der „Braunschweiger Zeitung“ (Samstag). Für ihn als Förstersohn sei die Verbindung zum Wald sehr groß, sagte der gebürtige Niedersachse. „Der grüne Fichtenwald, den ich von früher kenne, ist nicht mehr in dem Maße vorhanden“, sagte Peiffer. An manchen Stellen, kenne er sich nicht mehr richtig aus, weil es anders aussehe.