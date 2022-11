Evakuierung in Innenstadt im März wegen Bombenverdachts

Wegen vier mutmaßlicher Blindgänger kommt es am 25. März erneut zu einer großflächigen Evakuierung in Göttingen. Rund 10.000 Menschen müssen ihre Wohnungen verlassen, wie die Stadt am Freitag mitteilte. Nach der kontrollierten Sprengung von fünf 10-Zentner-Bomben Ende Juli werden in der Nähe des Hauptbahnhofs vier weitere Blindgänger vermutet.