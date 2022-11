Straftäter seilt sich aus Wohnung ab und verletzt sich

Ein gesuchter Straftäter hat sich auf der Flucht vor der Polizei aus einem Fenster abgeseilt und schwer verletzt. Der 47 Jahre alte Mann versuchte am Freitag, an einem Gürtel aus einer mehrere Meter hohen Wohnung in Bad Münder (Landkreis Hameln-Pyrmont) hinunterzuklettern, wie die Polizei am Mittag mitteilte. Gegen den aus der Region Hannover stammenden Mann lag ein Haftbefehl für eine mehrmonatige Haft wegen zahlreicher Straftaten vor.

Die Beamten hatten den 47-Jährigen nach Hinweisen in der Wohnung in einem Mehrparteienhaus aufgespürt. Weil die Wohnungsbewohner die Polizisten nicht hereinließen, mussten sie erst auf einen Durchsuchungsbeschluss warten. Bei der Flucht aus dem Zimmer auf der Gebäuderückseite riss der Gürtel, an dem der Mann hing. Er verletzte sich schwer am Fuß, flüchtete aber weiter in die Innenstadt. Nach Zeugenhinweisen nahmen Polizisten ihn schließlich fest. Er wurde zunächst in ein Krankenhaus gebracht.

