Unbekannte blenden Pilot im Landeanflug mit Laserstrahl

Ein Blaulicht leuchtet an einer Polizeistreife.

Bremen (dpa/lni). Mit einem grünen Laserstrahl haben unbekannte Täter einen Airbus-Piloten im Landeanflug auf den Bremer Flughafen geblendet. Der Pilot habe das Flugzeug trotz Blendung am Mittwochabend sicher landen können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Es seien keine Menschen verletzt worden.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Luftverkehr. Der Pilot habe den Ursprung des Lichtkegels aus dem Bereich der Kattenturmer Heerstraße lokalisieren können. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die in dem Bereich Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Sie teilte weiter mit, besonders grüne Laser-Pointer könnten in kürzester Zeit schwere Schäden auf der Netzhaut verursachen.

