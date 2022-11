Doppelt so viele Einstellungen an Polizeiakademie

904 Polizeikommissaranwärterinnen und -anwärter haben in diesem Jahr ihr Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen aufgenommen - mehr als doppelt so viele wie ein Jahr zuvor. Im vergangenen Jahr habe es 450 Einstellungen zum 1. Oktober gegeben, teilte das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mit. Für den Einstellungstermin am 1. April 2023 seien bis zu 200 weitere Einstellungen in den Polizeivollzugsdienst geplant. Insgesamt wurden demnach in den vergangenen zehn Jahren über 9000 Nachwuchskräfte eingestellt, um an der Polizeiakademie während des dreijährigen Studiums den Polizeiberuf zu erlernen.