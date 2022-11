AfD-Politiker Wichmann kandidiert als Landtagsvizepräsident

Der AfD-Politiker Klaus Wichmann kandidiert als Landtagsvizepräsident. Das teilte die AfD-Landtagsfraktion am Mittwoch in Hannover mit. „Als Parlamentarischer Geschäftsführer und Mitglied des Ältestenrates ist er mit der Geschäftsordnung bis in jedes Detail vertraut“, sagte AfD-Fraktionschef Stefan Marzischewski laut Mitteilung. Der 58 Jahre alte Wichmann sitzt seit 2017 im Landtag.