Radfahrer nach Sturz von Lastwagen überrollt

Ein 88 Jahre alter Radfahrer ist nach einem Sturz im Landkreis Gifhorn von einem Lastwagen überrollt und getötet worden. Der Senior war mit seinem Rad am Mittwoch von der Fahrbahn auf einen Fußweg gewechselt, wie die Polizei mitteilte. Dabei kam er aus bislang unbekannter Ursache ins Schlingern und stürzte auf die Fahrbahn. In diesem Moment fuhr der Lkw an ihm vorbei. Der 88-Jährige fiel zwischen die Achsen des Aufliegers, wurde überrollt und starb noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.