Nach Axtangriff auf Kind: Polizei sucht weiter nach Täter

Die Polizei sucht weiter nach einem unbekannten Täter, der ein Kind mit einer Holzaxt angegriffen haben soll. „Wir hoffen jetzt auf Hinweise von Zeugen“, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Der Unbekannte griff demnach am Montag das fünf Jahre alte Kind unvermittelt an, das mit seiner Mutter unterwegs war.