Über 2000 Metaller streiken in Niedersachsen für mehr Geld

Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen sind am Dienstag mehr als 2000 Menschen für eine bessere Bezahlung in der Metall- und Elektrobranche auf die Straße gegangen. Sie demonstrierten unter anderem vor den Werkstoren mehrerer Unternehmen in Hannover, Hildesheim und Gifhorn, wie ein Sprecher der Gewerkschaft IG Metall im Bezirk Niedersachsen und Sachsen-Anhalt mitteilte. Nach Ablauf der Friedenspflicht in den Tarifverhandlungen kommt es bereits seit Samstag bundesweit und auch in Niedersachsen zu Warnstreiks bei zahlreichen Arbeitgebern.

Die Arbeitnehmer hielten Plakate mit Botschaften wie „8% sind machbar und gerecht“ hoch, wie auf Bilder zu sehen war. Im Bezirk Küste, der neben Schleswig-Holstein und Hamburg auch das nordwestliche Niedersachsen umfasst, nahmen am Dienstag 4400 Beschäftigte an dem Warnstreik teil. Am Mittwoch sind weitere Warnstreiks unter anderem in Osnabrück und Bramsche (Landkreis Osnabrück) angekündigt.

Die Arbeitgeber kritisierten die Warnstreiks. Jede Stunde koste den ohnehin gebeutelten Firmen Geld. „Damit verschärft die Gewerkschaft nur die Lage, trägt aber nichts zu dem dringend benötigten Kompromiss bei, den es nun für Unternehmen und Beschäftigte braucht“, sagte etwa die Nordmetall-Verhandlungsführerin Lena Ströbele am Dienstag.

Die Arbeitgeber hatten in den bisher regional geführten Verhandlungen Netto-Einmalzahlungen von 3000 Euro und bei einer Laufzeit von 30 Monaten eine nicht bezifferte Erhöhung der Lohntabellen angeboten. Die Gewerkschaft verlangt für einen Zeitraum von zwölf Monaten dauerhaft acht Prozent mehr Geld für die bundesweit rund 3,9 Millionen Beschäftigten. Die Inflationsrate in Deutschland lag im Oktober bei 10,4 Prozent. Laut IG Metall legten bis einschließlich Montag rund 10.000 Beschäftigte kurzzeitig ihre Arbeit nieder.

