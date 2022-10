2. Bundesliga Hannover 96 hält in der 2. Liga Anschluss an Aufstiegsplätze

Hannover 96 hat den Abstand zum Aufstiegsrelegationsplatz in der 2. Fußball-Bundesliga verringert. Gegen den in der letzten halben Stunde in Unterzahl spielenden Karlsruher SC gewannen die Niedersachsen am Sonntag mit 1:0 (0:0). Das Team von Trainer Stefan Leitl ist Tabellenfünfter, der Rückstand auf Platz drei mit dem SC Paderborn beträgt zwei Punkte. Für die Gäste war es die vierte Pflichtspielniederlage nacheinander.