IG Metall: Über 500 Beteiligte in Niedersachsen

Hannover (dpa/lni). Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie haben auch in Niedersachsen die ersten Warnstreiks begonnen. Unmittelbar nach Auslaufen der Friedenspflicht um Mitternacht am Samstag beteiligten sich daran nach Angaben der IG Metall landesweit insgesamt über 500 Beschäftigte. Vor den Toren der Clarios Varta Hannover GmbH kamen laut Gewerkschaft mehr als 150 Beschäftigte zusammen.

IG-Metall-Bezirksleiter und Verhandlungsführer Thorsten Gröger warf den Arbeitgebern eine Verweigerungshaltung vor. „Wie lange und wie intensiv dieser Konflikt geführt werden muss, liegt in den Händen der Arbeitgeberverbände“, sagte er und forderte: „Die Preissteigerungen dürfen nicht auf dem Rücken der Kolleginnen und Kollegen ausgetragen werden.“ Bereits seit 2018 habe es in der Branche keine Anhebung der monatlichen Entgelttabellen gegeben. Die IG Metall fordert 8 Prozent mehr Geld für die Beschäftigten bei einer Tariflaufzeit von zwölf Monaten.

Bei einem Warnstreik in Bersenbrück (Landkreis Osnabrück) legten laut IG Metall 230 Beschäftigte der Firma Lear Corporation GmbH ab Mitternacht die Arbeit für eineinhalb Stunden nieder. Weitere Aktionen gab es nach Angaben eines Gewerkschaftsprechers bei Robert Bosch sowie bei KSM Castings in Hildesheim und bei ZF CV Systems in Gronau (Leine).

Der Arbeitgeberverband Niedersachsenmetall hatte in der dritten Verhandlungsrunde am Freitag ein erstes Angebot vorgelegt. So könnten steuer- und abgabenfrei 3000 Euro als Inflationsausgleichsprämie gezahlt werden, wenn man sich auf eine Laufzeit des neuen Tarifvertrags von 30 Monaten einige. Darüber hinaus stellten die Arbeitgeber eine nicht definierte Tabellenerhöhung in Aussicht. Die Unternehmen müssten Lohnerhöhungen oder Zusatzzahlungen außerdem schieben oder streichen können, wenn sie existenzgefährdet sind.

In Niedersachsen sind rund 110.000 Beschäftigte von den Tarifverhandlungen betroffen. Einen Termin für die nächste Verhandlungsrunde gibt es noch nicht.

