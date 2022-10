Sommerliche Temperaturen in Helmstedt gemessen

Mit mehr als 25 Grad wurden in Helmstedt Ende Oktober sommerliche Temperaturen gemessen. Exakt 25,2 Grad zeigte die Messstation im Ortsteil Emmerstedt am Freitag an, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Samstag. In Bad Harzburg im Landkreis Goslar zeigte das Thermometer 24,6 Grad an. Bisher sei es nach Angaben des DWD in diesem Monat deutlich wärmer als durchschnittlich im November.

Ursache für die momentan ungewöhnlich milden Temperaturen sei die warme Luft, die aus dem Südosten von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland komme. Auch in den kommenden Tagen bleibt es in Niedersachsen mild, mit Höchsttemperaturen von bis zu 21 Grad am Samstag und von bis zu 23 Grad am Sonntag.

