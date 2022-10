Falsche Polizisten bestehlen Seniorinnen in Oldenburg

Gleich zweimal innerhalb kurzer Zeit haben falsche Polizisten in Oldenburg zugeschlagen und Bargeld erbeutet. Opfer waren beide Male Seniorinnen. Eine 83 Jahre alte Frau habe einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter bekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Dieser habe ihr gesagt, dass ihr bei ihrer letzten Bargeldabhebung versehentlich markierte Scheine ausgezahlt wurden. Für das Eintauschen dieser Scheine in der Bank würde die Polizei sie begleiten. Als der falsche Polizist am Freitagnachmittag schließlich bei der Frau klingelte, übergab sie ihm das Geld im fünfstelligen Bereich und der Mann verschwand.