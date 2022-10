Wolfsburgs Kovac zur Torschussschwäche: «Richtige Richtung»

Der VfL Wolfsburg will angesichts einer der schlechtesten Torschusswerte in der Fußball-Bundesliga gefährlicher im Angriff werden. „Es geht in die richtige Richtung, aber ich weiß, dass wir kontinuierlich weiterarbeiten müssen, um unsere Chancen zu kreieren und Tore zu erzielen“, sagte Trainer Niko Kovac vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den Tabellen-17. VfL Bochum.