Ungewöhnlich warmes Wetter am langen Wochenende erwartet

Hannover (dpa/lni). Mit Höchstwerten von bis zu 25 Grad wird es am Wochenende in Niedersachsen und Bremen ungewöhnlich mild. „Es ist für Ende Oktober ein außergewöhnlich warmes Wochenende“, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Freitag. Grund dafür sei die warme Luft, die aus dem Südosten von der Iberischen Halbinsel nach Deutschland komme. Zum Start des langen Wochenendes werden am Nordrand des Harzes bis zu 25 Grad erwartet. Im restlichen Niedersachsen und in Bremen liegen die Temperaturen zwischen 20 und 24 Grad.

Am Samstag wird es im Süden etwas bewölkt, meist aber trocken. Im Norden gibt es dichtere Wolken und etwas Regen. Die Höchstwerte liegen in Ostfriesland bei 17 Grad und in Hannover bei 20 Grad. Auch am Sonntag bleibt es heiter und warm bei bis zu 23 Grad im südlichen Niedersachsen und bis zu 19 Grad auf den Inseln. Am Montag bleibt es bei einem Wechsel aus Sonne und Wolken meist trocken bei Tageshöchstwerten um die 19 Grad. Erst im Laufe der kommenden Woche reißt der Strom der warmen Luft ab und es wird langsam kühler.

