Bremen schlägt im Bundesrat Energiesperren-Aufschub vor

Die Flamme eines Gasherdes brennt in einer Küche.

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) hat am Freitag wie angekündigt im Bundesrat ein sogenanntes Energiesperren-Moratorium vorgeschlagen. Das Moratorium, also ein gesetzlicher Aufschub, soll sicherstellen, dass Menschen nicht die Energie abgestellt wird, wenn sie sich diese nicht leisten können. Das Moratorium solle gelten, bis alle beschlossenen Entlastungsmaßnahmen, darunter die Gas- und Strompreisbremse, griffen. Ein entsprechender Antrag des Bremer Senats wurde in den Wirtschaftsausschuss des Bundesrats überwiesen.