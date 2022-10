Polizei Niedersachsen: Kind beim Einparken übersehen – Fünfjähriger schwer verletzt

Auf dem Rewe-Parkplatz in Steinkirchen wurde ein Fünfjähriger bei einem Unfall schwer verletzt.

Steinkirchen. Am Donnerstagabend ist ein fünfjähriger Junge bei einem Unfall im Alten Land schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Unfall um kurz vor 18 Uhr auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in Steinkirchen.

Eine 68-jährige Autofahrerin wollte auf dem Parkplatz vorwärts einparken, ließ aber vorher erst einige Personen passieren. Dabei übersah sie offenbar den Fünfjährigen. Durch Schreie alarmiert, stoppte die Frau ihr Auto und stellte fest, dass der Junge unter dem Auto lag.

Unfall beim Einparken: Ersthelfer hoben das Auto an und befreiten das Kind

Beherzte Ersthelfer zögerten nicht lange, hoben das Fahrzeug an und befreiten das Kind. Es wurde in Begleitung eines Notarztes in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Zwei Notfallseelsorger betreuten die Familienangehörigen und die Zeugen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115 zu melden.