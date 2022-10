Polizei fasst zwei Männer nach Verfolgungsfahrt durch Celle

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit.

Zwei Männer müssen sich nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei in Celle für eine ganze Reihe von Straftaten verantworten. Einsatzkräften sei ein gestohlener Wagen mit einem falschen Kennzeichen aufgefallen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Als die Beamten das Auto kontrollieren wollten, gab der Fahrer Gas und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon. Auf der rund zwei Kilometer langen Flucht überfuhr der Wagen eine rote Ampel. Plötzlich stoppten sie und flohen zu Fuß weiter. Mit der Unterstützung eines Polizeihubschraubers konnten ein 18-Jähriger und ein 19-Jähriger am Mittwochabend festgenommen werden. Ein weiterer Insasse konnte fliehen.