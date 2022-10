Ermittlungen nach Leichenfund im Landkreis Helmstedt

Nach dem Fund zweier Leichen in einem Wald bei Grafhorst (Landkreis Helmstedt) haben Polizei und Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen. Die Leichen waren bereits am Dienstagmorgen gefunden worden. Obduktionsergebnisse lagen allerdings am Donnerstag noch nicht vor, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Zuvor hatten verschiedene Medien über den Fund berichtet.