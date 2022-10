Fußball Wolfsburgerinnen holen zweiten Gruppensieg in Königsklasse

In der Gruppenphase der Champions League haben die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg den zweiten Sieg eingefahren. Der deutsche Meister gewann am Mittwoch beim tschechischen Club Slavia Prag verdient mit 2:0 (1:0) und bleibt damit Tabellenführer in der Gruppe B.