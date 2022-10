Unbekannter legt Betonplatten auf ICE-Strecke

Ein Unbekannter hat am Mittwoch Betonplatten auf eine ICE-Strecke bei Kassel gelegt und dadurch Behinderungen im Schnellbahn-Verkehr verursacht. Gegen 17:50 Uhr habe die Notfallleitstelle der Deutschen Bahn einen unbekannten Täter gemeldet, der zwei Betonplatten von einer Schachtabdeckung entfernte und auf die Schnellfahrstrecke Hannover-Kassel legte, wie die Bundespolizeiinspektion Kassel am Abend mitteilte. Im Anschluss habe ein ICE die Platten überfahren. Eine erste Inaugenscheinnahme am Bahnhof Kassel-Wilhelmshöhe habe aber keine größeren Schäden ergeben, hieß es weiter.