Unfall mit Benzinfeuerzeug: Mann stirbt an Brandverletzungen

Freistatt (dpa/lni). Ein 59 Jahre alter Mann in Freistatt (Landkreis Diepholz) hat sich beim Befüllen eines Benzinfeuerzeuges so schwere Brandverletzungen zugezogen, dass er wenig später starb. Er sei nach den ersten Erkenntnissen der Ermittler selbst in Brand geraten, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Ersthelfer konnten die Flammen zusammen mit der Feuerwehr schnell löschen.

Der Verletzte kam zunächst in ein Krankenhaus in Sulingen, wurde von dort aber mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik nach Hamburg geflogen. Dort starb er in der Nacht auf Mittwoch. Der Mann wohnte in einer Wohnung für Abhängige und psychisch Kranke Menschen und war in seiner Bewegung eingeschränkt.

