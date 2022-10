Schmadtke rügt Spieler und schlägt Spendenaktion vor

Nach dem Ignorieren der Maskenpflicht im Zug auf der Anreise zum Fußballspiel bei Bayer Leverkusen hat sich Wolfsburgs Geschäftsführer Jörg Schmadtke die VfL-Profis vorgeknöpft. „Ich habe der Mannschaft in aller Deutlichkeit gesagt, was ich von ihrem Verhalten gehalten habe“, sagte der 58-Jährige der „Wolfsburger Allgemeinen“ und der „Aller-Zeitung“ nach dem Treffen am Dienstagmorgen.