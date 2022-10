Sonne über Niedersachsen teilweise vom Mond verdeckt

Eine Taube sitzt auf einem Dach, während am Himmel hinter ihr eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen ist.

Am Himmel über Niedersachsen ist am Dienstag eine partielle Sonnenfinsternis zu beobachten gewesen. Der Mond verdeckte von etwa 11.00 bis 13.00 Uhr Teile der Sonne. Das Naturereignis war auch in anderen Teilen Asiens und Afrikas zu sehen.