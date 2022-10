Betrunkener mit Axt und Eisenstange auf E-Roller unterwegs

Die Polizei in Wolfsburg hat einen betrunkenen Mann auf einem Elektro-Roller angehalten, der mit einer Axt und einer Eisenstange unterwegs war. Zeugen bemerkten den Mann und wählten den Notruf, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Als die Beamten den 40-Jährigen am Montag anhielten, fanden sie neben der Axt und der Stange auch Zubehör für den Drogenkonsum. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,05 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Warum er die Axt und die Eisenstange dabei hatte, konnte der Mann demnach nicht erklären. Auf ihn kommt nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.