Veranstalter ziehen positive Bilanz nach Einkaufsmesse Infa

Hannover (dpa/lni). Am Sonntag ist die Erlebnis- und Einkaufsmesse Infa in Hannover nach neun Tagen zu Ende gegangen. 95.000 Menschen besuchten die Ausstellung auf dem Messegelände in der Landeshauptstadt, wie die Veranstalter mitteilten. 550 Aussteller informierten über ihre Produkte und boten sie zum Kauf an.

Die Aussteller zogen ein sehr positives Fazit, einige sprachen von der besten Infa überhaupt. «Sie lief sogar noch besser als 2017 - und das war bis jetzt unser bestes Jahr», sagte etwa Alexander Griese vom Kochgeschirr-Hersteller AMC.

Wegen der Corona-Pandemie war die Messe 2021 ausgefallen und fand 2020 nur in eingeschränktem Umfang statt. Im kommenden Jahr soll die Messe vom 14 bis 22. Oktober stattfinden.

