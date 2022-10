300.000 Euro Schaden bei Brand von Lagerhalle

Friedeburg (dpa/lni). Bei einem Feuer in einer Lagerhalle in Friedeburg im Landkreis Wittmund ist ein Sachschaden von rund 300.000 Euro entstanden. Wie das Feuer in der Nacht auf Sonntag ausbrechen konnte, sei noch unklar, sagte eine Polizeisprecherin. In der Halle standen mehrere Fahrzeuge wie Autos und Wohnmobile. Die Halle brannte komplett ab. Die Feuerwehr konnte ein angrenzendes Wohnhaus schützen. Verletzt wurde niemand.

