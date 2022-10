74-Jähriger stirbt nach Unfall auf B68 bei Bramsche

Bramsche (dpa/lni). Ein 74 Jahre alter Mann ist nach einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 68 gestorben. Er war am Samstag mit seinem Auto von der B68 bei Bramsche (Landkreis Osnabrück) abgekommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Auto rammte einen Leitpfosten und einen Baum und kam in einem Graben zum Stehen. Auslöser für den Unfall war den Angaben nach ein medizinischer Vorfall. «Der Unfall selbst wäre nicht tödlich gewesen», sagte ein Polizeisprecher. Wiederbelebungsversuche an der Unfallstelle durch Ersthelfer blieben erfolglos.

