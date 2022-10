Unfall von Schweinetransporter: Fünf Schweine notgetötet

Cloppenburg (dpa/lni). Nach einem Verkehrsunfall eines Schweinetransporters bei Cloppenburg mussten nach Polizeiangaben fünf Schweine notgetötet werden. Ein 36 Jahre alter Mann kam am Samstag mit seinem Lastwagen auf der Bundesstraße 72 aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Nachmittag mitteilte. Der Laster geriet dadurch ins Schleudern und kippte um.

Mehrere Schweine wurden dabei eingeklemmt, fünf wurden notgetötet. Die restlichen Tiere wurden zu einem Schlachthof gebracht. Wie viele Schweine insgesamt verletzt wurden, war am Samstag laut Polizei nicht klar. An dem Lkw entstand ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

