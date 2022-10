Braunschweig vereitelt Paderborns Sprung an Tabellenspitze

Braunschweig. Eintracht Braunschweig hat den erneuten Sprung des SC Paderborn an die Tabellenspitze der 2. Fußball-Bundesliga verhindert. Im Duell zwischen den Niedersachsen und den Ostwestfalen holten die Hausherren am Samstag ein leistungsgerechtes 0:0 (0:0). Die formstarke Eintracht zeigte vor 16 000 Zuschauern insbesondere defensiv eine disziplinierte Leistung gegen den SCP, der bislang die meisten Treffer in der Liga erzielt hat. Zuletzt thronten die Gäste nach dem achten Spieltag an der Tabellenspitze.

Zum Ende der Partie hätten die Gastgeber sogar noch das 1:0 erzielen können. Das Spiel ging zunächst furios los: Mit einer doppelten Chance (4.) verpasste Keita Endo aus kurzer Distanz den Führungstreffer, direkt danach traf Anton Donkor den linken Pfosten. Kurz darauf scheiterte auf der Gegenseite Paderborns Robert Leipertz (6.) frei vor dem Eintracht-Tor.

SCP-Trainer Lukas Kwasniok nahm nach dem kräftezehrenden DFB-Pokal-Sieg im Elfmeterschießen gegen Bundesligist Werder Bremen sechs Änderungen in der Startelf vor. Auch Braunschweig änderte im Vergleich zur Startelf beim Pokal-Aus gegen den Nachbarn VfL Wolfsburg auf fünf Positionen.

