Dachstuhl von Einfamilienhaus in Flammen: Ein Verletzter

Papenburg (dpa/lni). In Papenburg (Landkreis Emsland) hat der Dachstuhl eines Einfamilienhauses gebrannt. Dabei erlitt ein Mensch eine Rauchgasvergiftung und kam ins Krankenhaus, wie die Polizei am späten Mittwochabend mitteilte. Wie es zum Brand kam, war zunächst unklar. Die Polizei konnte auch keine Angaben zu der Höhe des Sachschadens machen. Ob die Bewohnerinnen und Bewohner in der Nacht noch in ihr Haus zurückkehren können, konnte ein Sprecher ebenso nicht sagen.

© dpa-infocom, dpa:221020-99-191063/3 (dpa)