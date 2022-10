So viele wöchentliche Corona-Impfungen wie zuletzt im April

Hannover (dpa/lni). In Niedersachsen haben sich in der vergangenen Woche so viele Menschen gegen das Coronavirus impfen lassen wie zuletzt Ende April. In der vergangenen Woche waren es insgesamt 67.700 Impfungen, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Hannover am Mittwoch sagte. Der Sprecher betonte, dass eine vierte Impfung insbesondere für die Menschen über 60 Jahren wichtig sei.

Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) wurden bislang insgesamt rund 18,8 Millionen Corona-Schutzimpfungen im Bundesland verabreicht. Etwa 6,4 Millionen entfallen auf die erste Impfung, 6,2 Millionen auf die zweite, mehr als 5,3 Millionen auf die dritte und rund 1,1 Million haben bereits ihre vierte Impfung erhalten. In Niedersachsen leben rund acht Millionen Menschen.

