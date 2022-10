Neue Fahndungsplakate nach Leichenfund in Bremerhaven

Bremerhaven (dpa/lni). Nach dem Fund einer weiblichen Leiche in Bremerhaven Anfang September sucht die Polizei nach weiteren Zeugen und Hinweisen. Am Dienstag seien neue Fahndungsplakate veröffentlicht worden, teilte die Polizei mit. Erstmalig sind darauf Bilder des Opfers und ihres mutmaßlichen Begleiters zu sehen. Die Polizei will klären, wer die 45-Jährige in der Nacht vom 26. auf den 27. August und am frühen Morgen in Bremerhaven-Lehe gesehen hat. Bereits Ende September war die Polizei mit ersten Fahndungsplakaten an die Öffentlichkeit gegangen.

Die umfangreichen rechtsmedizinischen Untersuchungen haben laut Polizei ergeben, dass die 45-Jährige mit großer Wahrscheinlichkeit Opfer eines Tötungsdelikts geworden ist. Ein Spaziergänger hatte die Leiche am 5. September im Stadtteil Geestemünde nahe einer Brücke über den Fluss Geeste entdeckt.

