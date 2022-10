VfL trifft im Derby auf Braunschweig

Braunschweig (dpa/lni). Mit Niko Kovac vom VfL Wolfsburg bekommt es Zweitligist Eintracht Braunschweig am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) in der zweiten Runde des DFB-Pokals mit einem besonders erfolgreichen Trainer in diesem Wettbewerb zu tun.

In der bisherigen Trainerkarriere des 51-Jährigen in Deutschland hat Kovac bislang 21 Pokalspiele an der Seitenlinie begleitet. Dabei verlor er nur das Endspiel 2017 mit Eintracht Frankfurt gegen Borussia Dortmund (1:2). 2018 gewann er den Cup mit Eintracht Frankfurt und 2019 mit Bayern München. In der ersten Pokalrunde im Juli bei Fußball-Regionallist FC Carl Zeiss Jena gewann der VfL mit 1:0.

Angesichts der Serie von sechs ungeschlagenen Partien in der 2. Fußball-Bundesliga ist Favorit Wolfsburg vor dem Pokalduell mit dem Nachbarn Braunschweig gewarnt. Kovac stellt sich nach eigener Aussage auf ein Team ein, das stabil spiele, gut verteidige und viele Tore aus Kontersituationen erziele.

