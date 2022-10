Lkw-Fahrer stirbt nach Unfall auf A2

Hannover (dpa/lni). Ein 61 Jahre alter Lkw-Fahrer ist bei einem Unfall auf der Autobahn 2 in Richtung Dortmund schwer verletzt worden und später im Krankenhaus gestorben. Der Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Lkw von der Fahrbahn ab, das Fahrzeug kippte auf die Seite, wie ein Polizeisprecher am frühen Dienstagmorgen sagte. Dabei wurde der Fahrer eingeklemmt und schwer verletzt. Rettungskräfte brachten den 61-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er später starb.

