Digitale Suchtberatungsplattform im Nordwesten bereit

Bremen (dpa/lni). Eine Plattform für digitale Suchtberatung steht den Bürgerinnen und Bürgern in Bremen und Niedersachsen ab sofort zur Verfügung. Ziel sei die Beratung zu erleichtern und Zugangswege für junge Menschen herzustellen, erklärte Claudia Bernhard (Linke), Senatorin für Gesundheit, Frauen und Verbraucherschutz. Die Suchtberatung mit dem Namen «DigiSucht» sei kostenfrei, professionell und richte sich an suchtkranke und suchtgefährdete Menschen und deren Angehörige. Anliegen werden geschützt und anonym behandelt.

«Ratsuchende können auf der Plattform Kontakt zu den Fachkräften aufnehmen, ihr Anliegen per Nachricht übermitteln oder einen Termin für einen direkten Austausch per Videochat oder per Messenger buchen», sagte Bernhard. Bei Bedarf könnten die Betroffenen auch an Hilfsstrukturen vor Ort vermittelt werden.

Gefördert wird das Projekt nach den Angaben aus dem Gesundheitsressort vom Bundesgesundheitsministerium. Es läuft demnach in einer Modellphase bis Ende September 2023. Anschließend sei eine Finanzierung der Plattform durch die Bundesländer vorgesehen.

