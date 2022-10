Auto prallt gegen Baum: 18-Jährige schwer verletzt

Essen (dpa/lni). Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto im Landkreis Cloppenburg gegen einen Baum geprallt. Eine 18 Jahre alte Beifahrerin erlitt bei dem Unfall am Sonntagmorgen in Essen bei Oldenburg schwere Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer und ein 17 Jahre alter Mitfahrer wurden leicht verletzt, ein vierter Insasse im Alter von 20 Jahren blieb unverletzt. Demnach war der 18-Jährige am Ende einer Linkskurve mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Die Polizei stellte fest, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand und ordnete eine Blutprobe an. Am Auto entstand Totalschaden.

© dpa-infocom, dpa:221016-99-145562/2 (dpa)