Anhänger löst sich von Wohnmobil und trifft Radfahrer

Hinte (dpa/lni). Bei einem Unfall mit dem Anhänger eines Wohnmobils ist in der ostfriesischen Gemeinde Hinte bei Emden ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen hatte sich der Anhänger während der Fahrt vom Wohnmobil gelöst, wie eine Polizeisprecherin in Norden am Samstag sagte. Der Anhänger traf daraufhin den Radfahrer, der auch an der Straße unterwegs war. Er wurde schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Wie genau es zu dem Unfall am Samstagnachmittag kam, blieb zunächst unklar. Nach Angaben der Polizeisprecherin waren das Wohnmobil und der Radfahrer beide auf der Bundesstraße 210 von Aurich kommend in Richtung Emden unterwegs. Der Radfahrer fuhr dabei auf einem Radweg. Der Unfall ereignete sich in Höhe der Einmündung Loppersum, einem Ortsteil der Gemeinde Hinte (Landkreis Aurich). Die Bundesstraße wurde für die Unfallaufnahme gesperrt.

