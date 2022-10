Sperrzone im Landkreis Ammerland wird aufgehoben

Westerstede (dpa/lni). Nach dem Ausbruch der Geflügelpest in einer Hobbyhaltung in Wiefelstede im Landkreis Ammerland Mitte September wird die Sperrzone um den Hof ab Montag wieder aufgehoben. Die Geflügelpest habe sich nicht weiter im Landkreis ausgebreitet, sagte Jens Holthusen, Leiter des Veterinäramtes Ammerland am Freitag. Bereits vor einer Woche sei die Schutzzone mit einem Radius von drei Kilometern aufgehoben worden. Ab Montag werde auch die Überwachungszone mit einem Radius von zehn Kilometern aufgelöst. Alle Anordnungen würden damit entfallen, auch die Aufstallpflicht.

Die Situation bleibe aber angespannt, betonte Holthusen. Dies zeigten Funde von toten Wildvögeln, die positiv auf das Virus getestet worden seien. Der betroffene Bestand in Wiefelstede mit 15 Gänsen und 88 Hühnern war getötet worden, nachdem die Erkrankung nachgewiesen worden war. Auch in anderen Teilen Niedersachsens wurden in den vergangenen Wochen mehrere Fälle der hochansteckenden Geflügelpest festgestellt, darunter im friesischen Wangerland.

