Werder gegen Mainz ohne Veljkovic

Werders Milos Veljkovic am Ball.

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen muss am Samstag beim Heimspiel gegen den FSV Mainz 05 definitiv auf den serbischen Nationalspieler Milos Veljkovic verzichten. Wegen einer Sehnenreizung im Oberschenkel fehlte der Innenverteidiger nach Angaben des Clubs auch am Freitag beim Abschlusstraining für die Partie (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Für Veljkovic dürfte Amos Pieper in die Startformation zurückkehren. Der Neuzugang aus Bielefeld war zuletzt von Niklas Stark verdrängt worden.

