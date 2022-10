Celle Brand an Ladestation für E-Auto: Garage in Flammen

Eicklingen (dpa/lni). Eine als Garage genutzte Scheune hat in Eicklingen (Landkreis Celle) gebrannt. Das Feuer war in der Nacht zum Freitag an einer Ladestation für ein E-Auto ausgebrochen, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Die genaue Ursache für den Brand blieb zunächst unklar. Die Scheune grenzt unmittelbar an ein Wohnhaus, welches von den Flammen aber verschont blieb. Die Bewohner brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die Feuerwehr war sechs Stunden nach der Benachrichtigung noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

© dpa-infocom, dpa:221014-99-123551/2 (dpa)