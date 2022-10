96-Coach kann Ärger von Bielefeld-Coach nicht verstehen

Hannover (dpa/lni). Trainer Stefan Leitl von Hannover 96 kann den Verdruss seines Kollegen Daniel Scherning vom kommenden Gegner Arminia Bielefeld angesichts einiger Zuschreibungen zur individuellen Qualität nicht verstehen. «Das hat ja nichts mit einer falschen Freundlichkeit zu tun. Wenn man wie Daniel in dieser Situation ist, dann muss man versuchen, dieses Team-Gefüge zusammenzuhalten und kann gewisse Dinge vielleicht dann auch nicht so nachvollziehen», sagte der 45-Jährige bei der Pressekonferenz am Donnerstag vor der Zweitliga-Partie gegen den Tabellenletzten am Samstag (20.30 Uhr/Sky und Sport1).

Arminia-Coach Scherning zeigte sich zuletzt wegen einiger Aussagen von Trainerkollegen wie Rostocks Jens Härtel, Düsseldorfs Daniel Thioune oder zuletzt auch Karlsruhes Christian Eichner genervt, die Bielefelds Kader trotz der sportlichen Lage gelobt hatten. Scherning: «Grundsätzlich kann ich die Nummer mit der hohen individuellen Qualität nicht mehr hören.»

Bundesliga-Absteiger Bielefeld hat die vergangenen zwei Partien in Düsseldorf (1:4) und in Karlsruhe (1:2) verloren und bisher erst zwei Siege in der 2. Liga eingefahren. «Ein Großteil dieser Mannschaft hat Bundesliga gespielt und einige dieser Spieler haben den Klassenerhalt in der Bundesliga geschafft», sagte Leitl und fügte hinzu: «Deshalb kann die Qualität nicht ganz so schlecht sein.» Leitl stelle sich «nicht auf den Tabellenletzten» ein. Wie einige seiner Kollegen bekräftigte er: «Das ist eine Mannschaft, die über eine sehr hohe individuelle Qualität verfügt.»

Bei der Partie wird bei den Niedersachsen lediglich Mittelfeldspieler Gaël Ondoua verletzungsbedingt fehlen. «Der komplette Kader steht zur Verfügung. Fast drei Wochen sind wir ohne verletzte Spieler unterwegs», sagte Leitl. Er deutete in der Abwehr einen Startelf-Einsatz von Neuzugang Bright Arrey-Mbi an.

