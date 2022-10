Steigende Flüchtlingszahlen: Land plant weitere Unterkünfte

Hannover (dpa/lni). Angesichts der steigenden Zahl an Schutzsuchenden in Niedersachsen will das Land weitere Sammelunterkünfte schaffen. Derzeit wird laut Innenministerium unter anderem geprüft, ob Kasernen in Cuxhaven und Delmenhorst von der Größe her als Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes in Betracht kommen. Die Situation in den Kommunen sei sehr ernst und sehr belastet, sagte Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Donnerstag. «Da ist vieles am Limit.»

Hintergrund sei die große Zahl an Kriegsvertriebenen aus der Ukraine sowie Asylsuchenden aus anderen Ländern. Im Vergleich zur Flüchtlingskrise 2015/2016 sei aktuell die Situation auf dem Wohnungsmarkt weit angespannter, dazu kämen noch Energiekrise und Inflation, erläuterte Pistorius.

«Wer werden diese Herausforderungen gemeinsam bewältigen», betonte der Innenminister nach einem Gespräch mit Vertretern der kommunalen Spitzenverbände und einiger Hilfsorganisationen in Hannover.

