Urteil im Prozess gegen Högel-Vorgesetzte erwartet

Die Justitia ist an einer Scheibe am Eingang zum Oberlandesgericht zu sehen.

Oldenburg. Im Prozess gegen sieben frühere Vorgesetzte des verurteilten Patientenmörders Niels Högel hat das Gericht für Donnerstag, 14.30 Uhr, die Urteilsverkündung in Aussicht gestellt. Am Vormittag hatten die Verteidiger von vier Angeklagten ihre Plädoyers gehalten, wie ein Sprecher sagte. Am Mittwoch hatten Staatsanwaltschaft, Nebenklage und die Anwälte von drei weiteren Angeklagten ihre Plädoyers gehalten. Alle hatten Freisprüche gefordert.

Angeklagt sind drei Ärzte, zwei leitende Pflegerinnen und ein leitender Pfleger sowie ein Ex-Geschäftsführer der Kliniken Oldenburg und Delmenhorst. Sie sind wegen Beihilfe zur Tötung durch Unterlassen beziehungsweise Tötung durch Unterlassen angeklagt. Insgesamt geht es um acht Fälle: drei Morde im Oldenburger Klinikum sowie drei Morde und zwei Mordversuche in Delmenhorst. Högel wurde 2019 wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt.

